Agents toi Suurlavan kesän ennätyksen, 100-vuotias Säästöpankki sekä rikkurille tapaturma

Sonja Röytiö

Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

100 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, jumalanpalvelus, kahvila, kaiku, kalastus, kärsämäki, kauppapuutarha kalle rönkkö, kihupäivät, kihut, kirkko, kirkkoherranvaali, kirkonkylä, kuhupäivät, pyhäjärvi o.l., pyhäsalmen kaivos, salmen saha, sofia leskelä, tauno vuohtoniemi, valvonta 100 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, jumalanpalvelus, kahvila, kaiku, kalastus, kärsämäki, kauppapuutarha kalle rönkkö, kihupäivät, kihut, kirkko, kirkkoherranvaali, kirkonkylä, kuhupäivät, pyhäjärvi o.l., pyhäsalmen kaivos, salmen saha, sofia leskelä, tauno vuohtoniemi, valvontaIMG_5782

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä. 

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