Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Timo Ylikangas Ikosen koululle, taideleiri Marjoniemessä ja kunnanvaltuuston kokous
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Sähköposti asiakaspalvelu- ja ilmoitusasioissa: ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi
Sähköposti toimittajille: toimitus@pyhajarvensanomat.fi
Toimittajien sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@pyhajarvensanomat.fi
Toimiston aukioloaika:
Ke-Pe 9-13
Ma-Ti suljettu käyntiasiakkailta
Osoite:
Asematie 2, 86800 Pyhäsalmi
Puhelin:
040 772 0231
Välttämättömät
Sivuston toiminta edellyttää toiminnallisia evästeitä.
Analytiikkaevästeet
Voimme kehittää sisältöjämme, kun tiedämme, mitä sivustolla luetaan.