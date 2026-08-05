Timo Ylikangas Ikosen koululle, taideleiri Marjoniemessä ja kunnanvaltuuston kokous

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä…

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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