Ella aloittaa ykkösluokan

Joonas Kärkkäinen

Juuri seitsemän vuotta täyttänyt Ella Pietikäinen siirtyy eskarin alapihalta Ikosen koulun yläpihalle…

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 9.6.2026 11:00 0

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 3.2.2026 13:00 0

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