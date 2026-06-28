Akku loppuu, mutta yhteys pysyy

Vieraskynä

Kun puhutaan tulevaisuudesta, se tuntuu välillä tosi isolta ja jännittävältä, mutta joskus myös aika ahdistavalta.

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Haikeutta ja onnellisuutta samaan aikaan

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Haikeutta ja onnellisuutta samaan aikaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.6.2026 06:00 0

Olen juuri saapunut esikoiseni peruskoulun viimeisestä kevätjuhlasta. Todistuksen jaon aikana kuuntelin oppilaiden nimiä, ja mietin montako heistä olen tuntenut lapsuudesta asti.

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Kesän sanansaattajat

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Kesän sanansaattajat

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Kirjoittanut Vieraskynä 31.5.2026 06:00 0

Kesäkuun alku tuo mukanaan jotakin kutkuttavaa. Aamuisin ilma on vielä hieman viileä, mutta valo kertoo, että uusi vuodenaika on tullut.

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Taivaan kansalaisena maailmassa

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Taivaan kansalaisena maailmassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 3.5.2026 06:00 0

Pääsiäisestä on kohta kulunut neljä viikkoa. Pääsiäisen koristeet ja muu rekvisiitta on laitettu talteen seuraavaa kertaa varten. Sanotaan, että kristityllä on pääsiäinen ja joulu joka päivä.

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Hyvä paimen

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Hyvä paimen

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Kirjoittanut Vieraskynä 19.4.2026 06:00 0

Tätä sunnuntaita sanotaan Hyvän paimenen sunnuntaiksi. Jeesus on hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. Ylimpänä paimenena hän lähettää opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta.

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Sovitus ja sovinto

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Sovitus ja sovinto

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.4.2026 08:00 0

Piispa Jukka Keskitalon pääsiäistervehdys 2026

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