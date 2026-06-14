Haikeutta ja onnellisuutta samaan aikaan

Vieraskynä

Olen juuri saapunut esikoiseni peruskoulun viimeisestä kevätjuhlasta…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sana helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sanaanton-darius-fihChBnBvyU-unsplash

Luvattu voima

Tilaajille

Luvattu voima

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 7.6.2026 06:00 0

Luukas kertoo kahdesta miehestä (Luuk. 24:14–32), he olivat matkalla Emmaukseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Miesten mieliala oli murheellinen ja lannistettu, sillä heidän unelmansa näyttivät olevan murskana.

diakoniatyöntekijä, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana, tea jouhki diakoniatyöntekijä, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana, tea jouhkibato-damdinov-Wga-fFix3n4-unsplash

Kesän sanansaattajat

Tilaajille

Kesän sanansaattajat

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 31.5.2026 06:00 0

Kesäkuun alku tuo mukanaan jotakin kutkuttavaa. Aamuisin ilma on vielä hieman viileä, mutta valo kertoo, että uusi vuodenaika on tullut.

kirkkoherra, Kuopion ortodoksinen seurakunta, sunnuntain sana, timo honkaselkä kirkkoherra, Kuopion ortodoksinen seurakunta, sunnuntain sana, timo honkaselkäelimende-inagella-t6a4eAD0ceU-unsplash

Hyvää helluntaita!

Tilaajille

Hyvää helluntaita!

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 24.5.2026 06:00 0

Kirkkovuodessa elämme kahden suuren juhlan välistä aikaa, helatorstain ja helluntain. Helatorstaita vietämme Jeesuksen taivaaseen astumisen juhlana ja Helluntaita Pyhän Kolminaisuuden sekä Pyhän Hengen vuodattamisen juhlana.

helluntaiseurakunta, Jumalan sana, kevät, kylvö, Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sana, siemen, siemenet, sunnuntain sana, taimi, usko, uskon siemen helluntaiseurakunta, Jumalan sana, kevät, kylvö, Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sana, siemen, siemenet, sunnuntain sana, taimi, usko, uskon siementaimia itämässä

Siemenet itävät

Tilaajille

Siemenet itävät

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 10.5.2026 07:07 0

Kevät on aikaa, jolloin siemenet laitetaan multaan. Erilaisia ruukkuja ja alustoja on pitkin kotia. Harrastus on usein koko perheen yhteinen. Ilman valoa, lämpöä ja vettä ne eivät selviä.

heli hänninen, pyhäjärven seurakunta, seurakuntapastori, sunnuntain sana heli hänninen, pyhäjärven seurakunta, seurakuntapastori, sunnuntain sanaarchee-lal-EznmyXRS2yQ-unsplash

Taivaan kansalaisena maailmassa

Tilaajille

Taivaan kansalaisena maailmassa

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 3.5.2026 06:00 0

Pääsiäisestä on kohta kulunut neljä viikkoa. Pääsiäisen koristeet ja muu rekvisiitta on laitettu talteen seuraavaa kertaa varten. Sanotaan, että kristityllä on pääsiäinen ja joulu joka päivä.

Jätä kommentti