Suvun viljelyperinne toi Diman mansikkayrittäjäksi

Jenna Qvick

Mansikanviljely on kulkenut Dima Dobrjevin suvussa sukupolvien ajan. Nyt perinne jatkuu Pyhäjärvellä oman yrityksen voimin. 

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Rohkea hyppy kohti omaa unelmaa

Tilaajille

Rohkea hyppy kohti omaa unelmaa

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 13.7.2026 17:00 0

Psykiatrisena sairaanhoitajana viimeiset vuodet työskennellyt Heli Kaikkonen irtisanoutui vakituisesta työstään ja ryhtyi yrittäjäksi. Oman polkunsa hän on löytänyt terapiatyön parista.

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Viikon 27 kysymys: Ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 23.6.2026 15:00 0

Tällä kertaa kysymme, ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti? Viime viikon kysymykseen vastanneista enemmistölle tulee SPR:n Lasikirppistä ikävä.

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 26.5.2026 16:00 0

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