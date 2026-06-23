Viikon 27 kysymys: Ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti?

Tällä kertaa kysymme, ovatko kotimaiset marjat hintansa väärti? Viime viikon kysymykseen vastanneista enemmistölle tulee SPR:n Lasikirppistä ikävä. Lue kommentit ja vastaa viikon kysymykseen!

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Kuinka viime viikolla vastattiin:

Jäätkö kaipaamaan SPR:n Lasikirppistä?

Näin vastasitte: Kyllä 65 % | Ei 35 % (Vastauksia yhteensä 78)

Kyllä

“Suuri menestys paikkakunnalle! Kirppiksellä oli tärkeä merkitys: työllisti, tavara vaihtui ja oli kohtaamispaikka. Suututtaa tuo päätös!”

“Lasten kasvaessa on ollut mukava käydä viemässä vanhat vaatteet kiertoon ja hakea uutta käytettyä tilalle. Jospa joku muu taho ottaisi koppia tästä vapautuvasta tyhjiöstä.”

“Tällä kylällä oo sitten mitään vastaavaa, harmi.”

“En niinkään ole ostoksia tehnyt, mutta lahjoituksia kyllä. SPRlle on ollut helppo lahjoittaa mitä vain myyntiin, mutta jatkossa taitaa jäädä lahjoitukset tekemättä. Rahallisetkin. Pyhäjärven porukkaan on kyllä luottoa, mutta itse isompaan tahoon ei.”

“Lasikirppis päihitti isomman kaupungin kirpparit ja oli vakiokohde, kun viikonloppuisin tai lomilla käytiin Pyhäjärvellä. Viime aikoina harmitti lauantaiaukiolon loppuminen.”

“Kirppis on hyvä, sieltä löytyy hyvää tavaraa. Kun toinen luopuu toinen tarvitsee.”

“Harvoin tullut asioitua, mutta todella ikävää että suljetaan.”

“Kirppiksiä tarvitaan.”

“Hyviä edullisia löytöjä jään kaipaamaan, sekä myös hyväntekeväisyyden helppoutta, kun pystyi käyttökelpoista tavaraa lahjoittamaan jollekkin, jota en enää itse tarvinnut.”

“Löysin lasikirppikseltä monta kivaa juttua ja vein sinne itselle tarpeetonta. Oli varmaan kirppiksen surma, kun se siirrettiin niin syrjäiseen paikkaan. Kirppiksen pitää olla keskellä kylää kuten kirjastonkin. Säästöpankki, kirppis… Palvelujen lopetuslista alkaa kiihtyä.”

“Kirppistelemme paljon ympäri Suomen ja Pyhäjärven Lasikirppis on ollut ehdottomasti kärkipäässä laadultaan ja hinnoiltaan. Olemme kesäpyhäkkäitä ja tämä kirpputori on ollut ehdottomasti yksi tarpeellisimmista palveluista mökille tarvittavaa tarpeistoa ajatellen. Ja usein on löytynyt hyvälaatuista vaatetta ja tavaraa ihan kotikäyttöönkin. SPR:n selitykset sulkemisen syistä kuulostavat vähintäänkin kummallisilta. Ei muka saada vapaaehtoisia, mutta kuitenkin muuta toimintaa aiotaan pyörittää vapaaehtoisvoimin. Harmi juttu joka tapauksessa. Toivottavasti saadaan uusi kirpputori tilalle!”

“Avunanto päättyi, kiitos Oulun piiri.”

“Hävytön teko SPR johdolta, pitikö saada enemmän tulospalkkaa tai uudet työsuhdeautot?”

“Itse vähän siellä asioinut kyllä mutta olen lahjoittanut vuosien saatossa monenlaista tavaraa ja vaatetta. Kyllä varmasti olisi hyvä ollut jatkua.”

“Tarpeellinen.”

“Sinne oli hyvä lahjoittaa tavaraa.”

“Paikkakunnan ainut kirppari, joka otti huonekalutkin. Nyt jää vain seurakunnan kirpputori ja sekin ahtaissa tiloissa ja ottaa tavaraa vain valikoidusti.”

Ei

“En oikeestaan. Hinnat eivät oikein kohdanneet mitä laatu oli.”

“Kirpputorit eivät ole nykyaikaa.”

“Oli kamala kaaos. Aivan likaa tungettu tavaraa pieneen tilaan.”

“Kun kirpputoria ylläpidetään 12 kuukautta vuodessa, ahtaissa tiloissa, sekä toiminta että tarjonnan laatu kärsii.”

“Eipä pahemmin tule kirppareilla käytyä. Kirkon kirpputorilla on parempi ja laajempi valikoima.”

“Ei pystyny juuri mitään ostamaan kun haisi niin pahalle.”

“Kerran kävin, olisko ollu 10 vuotta sitten. Ei vakuuttanut.”