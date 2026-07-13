Rohkea hyppy kohti omaa unelmaa

Jenna Qvick

Psykiatrisena sairaanhoitajana viimeiset vuodet työskennellyt Heli Kaikkonen irtisanoutui vakituisesta työstään ja ryhtyi yrittäjäksi. Oman polkunsa hän on löytänyt terapiatyön parista.

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 29.4.2026 02:20 0

Kiirevastaanoton muuttuminen puolikiireeelliseksi huolestutti selvää enemmistöä viime viikon kysymykseen vastanneista. Käy lukemassa kommentit ja vastaa viikon kysymykseen!

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Ensilinjalta apua mielen haasteisiin

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Selvät Saundit – hauskaa voi pitää ilman päihteitä

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Selvät Saundit – hauskaa voi pitää ilman päihteitä

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Pyhäjärvellä järjestetään kolmatta kertaa Ehkäisevän päihdetyön viikolla konserttitapahtuma nuorille. Selvät Saundit -tapahtumassa esiintyy popartisti Hugo.

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Lasten ja nuorten hyvinvointi ennaltaehkäisee päihdehaittoja

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Kirjoittanut Jaana Koski 3.11.2025 18:27 0

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen vahvistaminen ovat tärkeä osa ehkäisevää päihdetyötä.

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