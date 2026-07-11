Lohvan kesäjuhlissa kokoonnutaan yhteen

Joonas Kärkkäinen

Kesäjuhlat Lohvan kylätalolla ovat kihuviikon perinteitä…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Ahti Pasanen, Asta Haapapuro, eero humaloja, Eero Schroderus, erja jokinen, eveliina happonen, Hanne Kekkonen, hilja aulakoski, janne kumpulainen, jokilatvan opisto, käärmeöljyn kauppias, kati junttila, kesäheinä, kesäteatteri, laura kyllönen, Maarit Leväpelto, Niko Isoniemi, Otso Kyllönen, Pasi Lapinkoski, pirjo syrjä, sara pönkkö, Satu Karppinen, Schroderus, talkoot, teatteri, tiina kumpulainen, Ulla Schroderus, veera pesonen Ahti Pasanen, Asta Haapapuro, eero humaloja, Eero Schroderus, erja jokinen, eveliina happonen, Hanne Kekkonen, hilja aulakoski, janne kumpulainen, jokilatvan opisto, käärmeöljyn kauppias, kati junttila, kesäheinä, kesäteatteri, laura kyllönen, Maarit Leväpelto, Niko Isoniemi, Otso Kyllönen, Pasi Lapinkoski, pirjo syrjä, sara pönkkö, Satu Karppinen, Schroderus, talkoot, teatteri, tiina kumpulainen, Ulla Schroderus, veera pesonenKesäteatteri2026_Jaana_7

Teatterielämyksiä katsojille talkoilemassa

Tilaajille

Teatterielämyksiä katsojille talkoilemassa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 30.6.2026 09:46 0

Teatteri KesäHeinän kausi käynnistyi torstaina 25. kesäkuuta. Käärmeöljyn kauppiaan esitykset pyörivät Kihuviikon sunnuntaihin saakka.

hyväntekeväisyys, hyväntekeväisyysmatka, janne kumpulainen, josé castro, kms of hope, lions club international, Lions Club Pyhäsalmi, lissabon, nordkapp, Zé do Pedal hyväntekeväisyys, hyväntekeväisyysmatka, janne kumpulainen, josé castro, kms of hope, lions club international, Lions Club Pyhäsalmi, lissabon, nordkapp, Zé do PedalKMSofHope2

Kilometrejä hyvään tarkoitukseen – Norjasta Portugaliin polkuautolla

Tilaajille

Kilometrejä hyvään tarkoitukseen – Norjasta Portugaliin polkuautolla

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 12.6.2026 16:15 0

Polkuautolla pyöräilevä aktivisti Zé do Pedal pysähtyi Pyhäjärvellä 10.–11. kesäkuuta hyväntekeväisyysmatkallaan Norjasta Portugaliin.

epic, Hiidenkylä, jokikylä, Jokikylä-Ruhkala, keskipiste leader, Kuniev Pienkonehuolto, kylä, kyläyhdistys, leader, lohva, lystilehto, Nuorten vaikuttajaryhmä, rahoitus, tuki, vuohto-niinimäki epic, Hiidenkylä, jokikylä, Jokikylä-Ruhkala, keskipiste leader, Kuniev Pienkonehuolto, kylä, kyläyhdistys, leader, lohva, lystilehto, Nuorten vaikuttajaryhmä, rahoitus, tuki, vuohto-niinimäkiKuusenmaen-defi-JaanaKoski

Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

Tilaajille

Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.5.2026 07:00 0

Keskipiste-Leader myönsi toukokuun kokouksessaan yritys- ja hanketukia reilun 126 000 euron edestä. Pyhäjärvisille kylille myönnettiin tukea defibrillaattorien hankintaan.

heikki suvilehto, järjestötoiminta, juhla, kaislaranta, kehitysvammaiset, kehitysvammaisuus, marianne saastamoinen, Me Itse, Sirpa Tikka, taimi piippo, vammaisneuvosto, Vilkastus heikki suvilehto, järjestötoiminta, juhla, kaislaranta, kehitysvammaiset, kehitysvammaisuus, marianne saastamoinen, Me Itse, Sirpa Tikka, taimi piippo, vammaisneuvosto, VilkastusMe itse Vilkastus 20v SR-16

Kaksi vuosikymmentä kehitysvammaisten asialla – Pyhäjärven meikäläiset on nyt Vilkastus

Kaksi vuosikymmentä kehitysvammaisten asialla – Pyhäjärven meikäläiset on nyt Vilkastus

Kirjoittanut Sonja Röytiö 8.9.2025 20:05 0

Me Itse ry:n Pyhäjärven meikäläiset juhlistivat aurinkoisessa Emolahdessa 20-vuotista taivaltaan ruokaillen, tanssien ja laulaen. Juhlan alkuun paikallisten meikäläisten ryhmä julkisti myös uuden itse keksimänsä nimen: Vilkastus.

iltakerho, kaarina majava, kaislaranta, kehitysvammaiset, Kehitysvammaisten Tuki ry, Kehitysvammaisten Tulikiitto, vammaiset iltakerho, kaarina majava, kaislaranta, kehitysvammaiset, Kehitysvammaisten Tuki ry, Kehitysvammaisten Tulikiitto, vammaisetKaislarannanKerho_Jaana_5

Ystävyyttä, iloa ja yhdessä tekemistä – Kaislarannan iltakerho 25 vuotta

Tilaajille

Ystävyyttä, iloa ja yhdessä tekemistä – Kaislarannan iltakerho 25 vuotta

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 12.8.2025 10:00 0

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry:n iltakerho on kokoontunut kuukausittain jo 25 vuoden ajan. Torstaina kerhossa juhlittiin.   – 25 vuotta on ollut iltakerho.

Jätä kommentti