Teatterielämyksiä katsojille talkoilemassa

Jaana Koski

Teatteri KesäHeinän kausi käynnistyi torstaina 25. kesäkuuta. Käärmeöljyn kauppiaan esitykset pyörivät Kihuviikon sunnuntaihin saakka.

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Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

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Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 23.6.2026 12:00 0

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Kauan toivotun jalankulkuväylän rakentaminen käynnistyy toukokuussa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 4.5.2026 10:09 0

Jalankulku- ja pyörätietä aletaan rakentaa Kirkonkylälle museon viereisen vanhan hautausmaan liittymän kohdalta aina Rinnetielle saakka. Urakka käynnistyy nyt toukokuussa ja tulee arviolta valmiiksi syksyllä. 

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Ilkivalta ja varkaudet eivät Ahtoa nujerra – Honkavuoren latuvalaistusta työstetään talkoilla

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Ilkivalta ja varkaudet eivät Ahtoa nujerra – Honkavuoren latuvalaistusta työstetään talkoilla

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.11.2024 11:00 0

Syyskuun lopussa Lamminahon Ahto koki kovan kolauksen, kun rosvot veivät mennessään metrikaupalla kaapelia Honkavuoren maaston valaisuksesta muun omaisuuden ohessa, eikä seura ole ilkivallaltakaan välttynyt.

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.12.2023 11:14 0

Pyhäjärvi-Säätiön apurahat julkistettiin itsenäisyyspäivänä Pyhäjärven kaupungin Itsenäisyyspäivän juhlassa Pyhän Annan kirkossa.

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Tule mukaan talkoisiin

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Tule mukaan talkoisiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 7.9.2022 20:00 0

Vaikka sotaa ei käydä fyysisesti Suomen maankamaralla, Venäjän energiasota Eurooppaa vastaan osuu myös tänne. Sulkemalla kaasuhanat, naapurimme iski akilleen kantapäähän, eli Euroopan riippuvuuteen Venäjän tuontienergiasta.

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