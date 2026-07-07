Voita vientiin jo 1800-luvulla – karjatalous on edelleen Kuusenmäen pääelinkeino

Jaana Koski

Karjanhoidolla on Kuusenmäellä pitkät perinteet. Kuusenmäen minitaidegallerian oheen koottiin Maidosta voiksi -näyttely. Näyttelyssä on esillä maidontuotannon ja meijeritoiminnan historiaa.

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Samalta asemalta lähti tuhansia miehiä sotaan

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Samalta asemalta lähti tuhansia miehiä sotaan

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Kirjoittanut Jenna Qvick 26.6.2026 12:08 0

He uskoivat palaavansa heinäntekoon. Tiistai-iltana Pyhäsalmen rautatieasemalla kunnioitettiin sodan ajan sukupolven muistoa perinnetuokiossa. 

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Joulunavaus oli yhteistyön summa – katso kuvagalleria!

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Joulunavaus oli yhteistyön summa – katso kuvagalleria!

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.11.2025 18:28 0

Kaupungin joulunavaus tarjoili kansalle joulupuuroa, kädentaitoja, musiikkia, tanssia ja kansainvälisyyttä.

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Pyhäsalmen VPK elokuvat 80 vuotta – Nostalginen elämysmatka ainutlaatuisessa teatterissa

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Pyhäsalmen VPK elokuvat 80 vuotta – Nostalginen elämysmatka ainutlaatuisessa teatterissa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.4.2024 11:00 0

Marraskuussa 1944 Pyhäsalmen VPK:n toiminta sai uusia ulottuvuuksia, kun suojeluskunta lahjoitti omistamansa tontit ja määräalat kiinteistöineen kokonaisuudessaan VPK:lle. Tuolloin alkoi elokuvateatteritoiminta, joka on kantanut pian 80 vuotta.

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Sarvimäen vintiltä Jokikylän koulun pulpettiin ja opettajan pöydän taa

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Sarvimäen vintiltä Jokikylän koulun pulpettiin ja opettajan pöydän taa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 11.12.2023 16:00 0

Jokikylän koulussa kulutettiin koulunpenkkejä aina vuodesta 1895 vuoteen 2007 saakka, kunnes koulu lakkautettiin.

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Vesi, rakkaani -yhteisötaideteos tuo valoa kuntalaisille

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Vesi, rakkaani -yhteisötaideteos tuo valoa kuntalaisille

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 1.12.2023 09:00 0

Pyhäjärven seiskaluokkalaiset pääsivät toteuttamaan paikkakunnan ensimmäisen Oulu2026-tapahtuman kuvataiteen opettaja Suvi Ruotoistenmäen ja musiikinopettaja Janne Jääskelän johdolla. Vesi, rakkaani on valo- ja ääni-installaatio, joka syntyi 7.

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