Kotiovelta kyytiin ja kaupan kautta takaisin – palveluliikenne on monelle elintärkeä

Jaana Koski

Pyhäjärven kaupunki järjestää kuntalaisille palveluliikennetoimintaa…

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Toimitus tutkii: Miten ympäristöarviot ja kaavat vaikuttavat Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahankkeeseen?

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Toimitus tutkii: Miten ympäristöarviot ja kaavat vaikuttavat Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahankkeeseen?

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 21.7.2026 07:30 0

ABO Energia Suomen suunnittelema Riitamaa-Nurmesnevan tuuli- ja aurinkovoimahanke aiheuttaa Lupa- ja valvontaviraston mukaan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luontoon.

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kesäasukastapaamisessa esillä kaupungin tulevaisuus ja kylien kuulumiset 

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Kirjoittanut Jenna Qvick 30.6.2026 10:36 0

Kesäpyhäkkäille esiteltiin kaupungin ajankohtaisia hankkeita sekä kyläyhdistysten toimintaa. He pääsivät myös keskustelemaan askarruttavista asioista kaupungin edustajan kanssa.

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.5.2026 00:33 0

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi torstain kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Arviointikertomuksen mukana saatiin mittava paketti kehittämisehdotuksia.

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 17.4.2026 07:00 0

Vuoden 2025 tilastoissa Kela-kyytien kasvu on ollut vielä maltillista. Hyvinvointialueita sote-kiinteistöjen vuokraamiseen velvoittava siirtymäaika päättyi vuoden 2025 lopussa, joten palvelujen keskittäminen on vasta pääsemässä vauhtiin.

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Roskajahti tulee taas – kampanjan yhteyteen toritapahtuma

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Roskajahti tulee taas – kampanjan yhteyteen toritapahtuma

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 8.4.2026 07:38 0

Vestian Roskajahti-kampanja haastaa omistajakunnat kilpailemaan siivoamisessa. Pyhäjärvi on myös kisassa mukana. 

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