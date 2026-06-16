Viikon 26 kysymys: Jäätkö kaipaamaan SPR:n Lasikirppistä?

Jäätkö kaipaamaan SPR:n Lasikirppistä, jonka toiminta päättyy kesäkuun loppuun mennessä? Viime viikon kysymys herätti muistoja seurakunnan leirikeskuksesta. Lue kommentit ja vastaa viikon kysymykseen!

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Kuinka viime viikolla vastattiin:

Oletko koskaan yöpynyt Pyhäjärven leirikeskuksessa?

Näin vastasitte: Kyllä 70 % | Ei 30 % (Vastauksia yhteensä 66)

Kyllä

“Paljon on unohtumattomia muistoja leirikeskukseen liittyen. Siellä on koettu iloja, suruja ja elämän mittaisia ystävyyksiäkin luotu. Toivottavasti lapsena kuullut kummitusjutut leirikeskukseen liittyen kiertävät edelleen sukupolvelta toiselle.”

“Ja monesti. Erityisen lämpiminä muistoina mielessä säilyy ripari ja yöllä salaa kavereiden kanssa jääkaapista kähvelletyt Annikin pyöräyttämät maailman parhaat pizzapalat.”

“Monia kertoja kaverin luona noin 60 vuotta sitten. Paikka ei ollut sillon vielä leirikeskus.”

“Monet, monet yöt leiriläisenä, isosena, ohjaajana. Niin paljon hyviä muistoja!”

“Kyllä ja monta kertaa. 70- ja 80-luvuilla siellä oli joka kesä telttaleirejä alkukesästä ja tietenkin rippileirillä myös olen ollut. Mukava paikka, kaunis ympäristö.”

“Olen muutaman kerran. Nuorten leirillä, riparilla.”

“Partioleireillä ja rippileirillä. Ruoka oli parasta ja biljardipöytä ahkerassa käytössä.”

“Juu, Annikin pöperöt lähtemättömästi mielessä.”

“Lapseni leirikoulun yhteydessä. Ihana paikka.”

“Riparilla 80-luvulla.“

“Useasti.”

“Omalla riparilla ja isoskoulutuksessa.”

“Rippikoulussa.”

“Lapsena seurakunnan kesäleirillä.”

“Olen ollut pyhäkoulu- ja varhaisnuortenleirillä sekä päivärippikoululeirin viikonloppuleirillä.”

“Rippikoulussa lähemmäs sata vuotta sitten.”

“1980-luvulla yövyin siellä viitenä kesänä lasten leireille osallistuessani. Kun olin liian vanha lastenleireille, tuli onneksi oma ripari, ja sen jälkeen pääsin vielä isosen roolissa leirille! Parina kesänä yövyttiin teltassa, mutta sisällä leirikeskuksessa oli mukavampaa. Jossain välissä leirikeskusta remontoitiinkin, ja yläkerta otettiin silloin käyttöön – tilat kasvoi kivasti.”

“Olen käynyt rippileirin vuonna 1989 seurakunnan leirikeskuksessa. Pääsin ripille sunnuntaina 13.8.1989.”

Ei

“50-luvun lapsilla ei ollut rippikoulua rannassa. Opiskeltiin silti ahkerasti Jumalan sanaa. Opittiin oikein elämään. Emme riko edelleenkään yhteistä omaisuutta. Erotamme hyvän ja pahan.”