Viikon 48 kysymys – Oletko huolissaan lasten oikeuksien toteutumisesta Suomessa?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Kaipaatko jo lunta?

Näin vastasitte: Kyllä: 49% , Ei: 51 % (Vastauksia yhteensä 68)

Kyllä!

”Sais tulla kovat pakkaset nii tulis hyvä jäätilanne ja piääsis pilkille.”

”Lumi toisi valoa tähän synkkyyteen!”

”Hiihtämään tekisi mieli.”

”Senverta saisi sataa että olisi valosampaa, ei metritolkulla. Tämä pimeä ja märkä aika on paskinta vuodenaikaa.”

”Olisi vähän valoisempaa. Pakkasia en kaipaa.”

”Kaipaan lunta erittäin paljon. Ei niin että tulisi metri tolkulla ja sopivasti pakkasta. Millimetri tolkulla vaan. Sopivasti pakkasta.”

”Oishan tuo kiva päästä suksimaan.”

”Pimeetä on, voi mörkö tulla vastaan. Sais olla vähän valkoista vaippaa.”

”Tuo valoisuutta.”

”Lumi tuo valoa, pääsee myös hiihtämään.”

”Saisi tulla jo.”

”Vähän olisi niin valoisuutta tulisi lisää. Nyt on niin synkkää.”

”Kyllä lunta jo tähän aikaan tarvittaisiin.”

”Ei tätä loskaa kukaan jaksa.”

Ei!

”Mitä vähemmän lunta, sen parempi.”

”En kaivannut sitä, satoi siitä huolimatta.”

”Mihin sitä tarvitaan, kun hiihtääkin voi rullasuksilla.”

”No en todellakaan.”

”Säästyy kampaterät aurasaa.”

”Eipä tuo haittaa, vaikkei sitä tulis ollenkaan. Olis ihan mukavaa vaihtelua parin edellisen talven valtaviin lumimääriin.”

”Ei tarvitse pelätä liukkaita kelejä.”

”Ei hyvän tähe kuitenkaan tartte lunta ei yhtää.”

”En siis ollenkaan!”

”Semmoset 5 senttiä olis hyvä läpi talven ja pakkasta pari astetta.”