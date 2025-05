Viikon 23 kysymys – Aiotko käydä kesällä Korhosenniemen luontopolulla?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Artikkelikuva: Sonja Röytiö

Edellisen viikon kysymys:

Pitäisikö energiajuomien myyminen alaikäisille kieltää lailla?

Näin vastasitte: Kyllä: 86 % | Ei 14 % (Vastauksia yhteensä 56)

Kyllä

“Ei terveellistä lapsille eikä aikuisille. Energiat pitää saada jostakin muusta kuin tölkistä.”

“Turha keksintö. Runsaasti käytettynä voi aiheuttaa uniongelmia.”

“Mihin lapset tarvitsevat energiajuomaa?”

“Ei kasvava lapsi niitä tarvitse.“

“Alle 16 vuotiailta.”

“On syömätä jos ei kouluruoka maita.”

“Samat rajoitukset tarpeen kuin alkoholin myynnillekin.”

“Energiajuomat eivät kuulu ala-ikäisille. Aiheuttavat enemmän haittaa lapsille kuin aikuisille.”

“Ei janojuomia.”

Ei

“”Battery-Pasi” -lempinimen sai yksi kaveri aikoinaan.”

“Pitää opettaa lapselle rajat kotona, jos hän ei saa niitä ostaa.“