Viikon 21 kysymys – Iskeekö sinuun keväisin siivoushulluus?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Oletko kiitollinen äidillesi?

Näin vastasitte: Kyllä: 91 % Ei: 9 % (Vastauksia yhteensä 54)

Kyllä!

“Ruokkimisesta ja lapsenhoitoavusta ainakin. “

“Äärettömän oikeamielinen ja huumorintajuinen.“

“Elämästä, opeista, lämmöstä, pyyteettömästä rakkaudesta ja nyt aikuisena myös rajoista ja kurista, vaikka se silloin teininä ottikin kupoliin.“

“Rakas Äiti on jo kuollut. Ikävä on.“

“Kyllä entisajan äidit ovat joutuneet todella paljon tekemään työtä perheen eteen!“

Ei!

“En juurikaan. Emme ole olleet vuosiin väleissä.“

“En voi olla kiitollinen. Hänen vuokseen olen joutunut kulkemaan pitkän tien siihen pisteeseen, että voin hyväksyä ja rakastaa itseäni. Kaikki eivät valitettavasti sovi äideiksi, vaikka synnyttävätkin lapsia.“

“Ei, en ole. Meillä ei ole ollut minkäänlaista kiintymyssuhdetta lapsena eikä aikuisena. Perheen muut lapset ovat olleet aina parempia. Aikuisena en ole enää jaksanut asiasta välittää.“