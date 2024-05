Viikon 20 kysymys – Oletko kiitollinen äidillesi?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Pitääkö simassa olla rusinoita?

Näin vastasitte: Kyllä: 82 % Ei: 18 % (Vastauksia yhteensä 49)

Kyllä!

“Paras asia simassa on rusinat.”

“Antaa ne makua. En kuitenkaan syö niitä. “

“Tottakai.“

“Pitää tietenkin!“

“Jos ei tykkää, voi laittaa ne mun lasiin. “

“Sima ilman rusinoita on kuin sauna ilman lauteita. Ajaa kyllä saman asian, mutta jotain puuttuu. “

Ei!

“Liian imelää.“

“Elämässä ei ”pidä” mitään muuta kuin kuolla. Ja maksaa veroja. Eli laita rusinat jos haluat tai jätä laittamatta. Sama se on minulle. “

“Yhtäkään elintarviketta ei pitäis mennä rusinoilla pilaamaan.“