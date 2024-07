Viikon 30 kysymys – Onko terveyskeskuksen kesäsulku vaikuttanut arkeesi?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Joko talviturkki on heitetty?

Näin vastasitte: Kyllä: 60 % Ei: 40 % (Vastauksia yhteensä 43)

Kyllä!

”Toukokuussa jo tuli uitua ekaa kertaa.”

”Perinteisesti heti jäiden lähdön jälkeen.”

”Joka vuos ollaan poikien kansaa talviturkit heitetty, kun jää on sen verran sulanut, että mahtuu uimaan.”

Ei!

”Kylymää!”

”Vuonna 2014 viimeksi.”