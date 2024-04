Viikon 19 kysymys – Pitääkö simassa olla rusinoita?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Haluatko väkevät alkoholijuomat kauppoihin?

Näin vastasitte: Kyllä: 18 % Ei: 82 % (Vastauksia yhteensä 62)

Kyllä!

“Valtaosassa maailmaahan näin on. Ihmiset ei siitä alkoholisoidu. Jos viinaa on pakko saada, niin hakevalle ei ole väliä, mistä pullon saa. “

“Holhoomista voisi jo pikkuhiljaa vähentää.“

“Ei kait sillä väliä, mistä mitäki ostaa, kuhan valvonta pysyy, ettei penskat pääse käsiksi.“

Ei!

“Miksi pitäisi?“

“Meillä on ihan tarpeeksi päihdeongelmaisia jo ennestään. Ei sitä tieten tahtoen tarvitse lisätä. Jos oikeistolipilaarit ei saa juhlapäivänä skumppaa niin olkoot kuivin suin. “

“Alkoholin saatavuuden lisääminen lisäisi samalla haittakustannuksia yhteiskunnalle ja kärsimystä ihmisille. “

“Se lopettaisi meiltä ja muilta pienemmiltä paikkakunnilta oikeat kaupat ja valikoima silloin kärsisi! “

“Kodin Onnesta saa ostettua vieläkin tujummat juomat kuin mitä ruokakaupasta.“

“Kalja ja väkevät alkoholijuomat Alko-liikkeeseen.“

“Alkoholiongelmia on muutenkin tarpeeksi.“

“Lisäisi vain kassajonoja ja örveltäjiä.“

“Eiköhän miedoimmillakin saa pään sekasi ken haluaa.“

“Miksi ihmeessä? Yhteiskunnassa on jo nyt tarpeeksi vaikeaa.“

“Ei mitään tarvetta. Pysykööt alkossa kuten tähänkin asti.“

“Ihan tarpeeksi on juomia jo nyt saatavilla ilman että olisivat vahvempia. Jos tarve niin alkosta saa haettua kyllä. Alkoholiverotusta saisi nostaa. “

“Saatavuutta pitäisi kiristää, ei löysätä. Alkoholi aiheuttaa jo nykyiselläänkin paljon ongelmia ja lisää yhteiskunnan kustannuksia terveydenhuollossa ja työllistää poliisia.“