Viikon 18 kysymys – Haluatko väkevät alkoholijuomat kauppoihin?

Edellisen viikon kysymys:

Pitäisikö eutanasia sallia?

Näin vastasitte: Kyllä: 88 % Ei: 12 % (Vastauksia yhteensä 57)

Kyllä!

“Pitää, mutta vain itse eutanasian pyytäjän tahdosta ja hyvästä syystä.”

“Jos on tappava sairaus eikä toivoa paranemisesta niin ehdottomasti pitäisi sallia. “

“Ehdottomasti sallittava. En halua maata vuosikausia muitten käänneltävänä. Kun hoitajapula jatkuu, niin tuskin tulevaisuudessa saa nykyistäkään “hoitoa“. “

“Eläimet “armahdetaan” lopettamalla, etteivät kituisi. Miksi ihmisen on vaan kärsittävä kovissa kivuissa tai liikuntakyvyttömänä? “

“Ehdottomasti tätä päivää. “

“Armollinen kuolema tietyissä tilanteissa tulisi sallia. “

“Jokaisen pitää saada kuolla kuin koira! Nyt sairaat elävät kivuissaan ja pyytävät päästä pois, mutta ei ole mahdollisuutta auttaa. Pyhäjärvellä kivunhoito ilmeisesti on hyvässä jamassa, mutta seuraan tilannetta Etelä-Suomessa, ja riittävä kivunhoito on kokoaikaisen kovan taistelun takana. Vaihtuvilla lääkäreillä on aina oma näkökulma, ja moni vähentää lääkitystä aluksi ja taas potilas saa taistella lääkityksestään. Jokaisen kannattaa miettiä, miten etenee, jos kivunhoitoa vaativa tilanne sattuu omalle kohdalle. “

“Ainaskin pedofiileille. “

“Itsemäärääämisoikeus myös elämän loppupäässä. “

“Valtiontalouteen saataisiin säästöjä, kun esim. hengityskoneissa olevat potilaat, joiden paraneminen on hyvin epätodennäköistä, päästettäisiin menemään. Ylikuormittuneen terveydenhuolloin tilanne paranisi niinikään. “

“Jokaisen pitää kirjata Hoitotahtoonsa, miten haluaa toimittavan, kun on huonossa jamassa. Ja säilöä hoitotahto Omakantaan sekä paperiversio kansioon, josta omaiset sen löytävät. “

Ei!

“Ihminen ei päätä kuolemasta. Jos antaa “pikkusormen, vie vähitellen koko käden”. “