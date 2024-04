Viikon 17 kysymys – Pitäisikö eutanasia sallia?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Huolestuttaako nuorten hyvinvointi?

Näin vastasitte: Kyllä: 93 % Ei: 7 % (Vastauksia yhteensä 41)

Kyllä!

”Kyllä! Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja perusterveydenhuollosta säästetään koko ajan lisää.”

”Harva heitä kuuntelee, välittää aidosti. Paljon paineita ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Leikkauksia tulossa, kuten hallitus tykkää tehdä.”

”Erilaisuutta ei saisi olla, vaikka joka tapauksessa kaikki olemme erilaisia. Kiusaaminen pitäisi saada loppumaan. Pitääkö esimerkiksi kouluille perustaa vanhempien toimesta porukka, joka vahtaa, että ketään ei kiusata?”

“Meno mennyt nykyään ihan käsittämättömäksi. Liki päivittäin saa lukea uutisia joissa puukot heiluu, huumeet liikkuu ja vastaavaa, jopa ala-asteelaisten toimesta. Hieman vanhempia ei sitten opiskelu ja työnteko ei tunnu kiinnostavan vaan jäädään kotiin masentumaan. En yleistä että kaikki olisi tällaisia, vaan valittettavan yleistä nykyään verrattuna omaan, ei edes niin kaukaiseen nuoruuteen.“

”Joka ikäryhmissä voidaan huonosti. Nuorten kipuilut ovat psyykkisiä.”

”Ja vanhempien.”

”Nuorten pelottelu kaikilla uhilla pitäisi kieltää lailla.”

