Viikon 16 kysymys – Huolestuttaako nuorten hyvinvointi?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Kiinnostaako tanssin harrastaminen?

Näin vastasitte: Kyllä: 45 % Ei: 55 % (Vastauksia yhteensä 33)

Kyllä!

“Tanssi on niin kokonaisvaltaista.“

“Tekisi hyvää ruumiille ja mielelle. “

“Paljon on harrastajia Pyhäjärvellä.“

“Tanhusta raveihin oon harrastanut, mutta yks mikä uupuu, on ihan pienille tanssi- ja voimisteluryhmät Pyhäsalmessa. Osallistuttais heti, jos olis vaan mahkut.“

“Tanssi on monipuolista liikuntaa. Aktivoi aivoja, kehittää koordinaatiota, luovuutta, rytmitajua ja alentaa stressiä. Jokaisessa meissä asuu pieni tanssija.“

“Tanssi on hauskin urheilumuoto, jossa viisi tuntia kuluu siivillä. Tanssilajeja on niin monia, että homma ei käy pitkäveteiseksi. Orkesterit, solistit ja hyvä, kaunis, koskettava musiikki on tärkeä osa tansseja. Jos menen paikalle alakuloisena, lähden kotiin mieli valoisana. Ja miehiä voisi olla lavoilla enemmän – ukot ryhdistätykää pois sohvan pohjalta hienon liikunnan pariin. “

“Minulla on “kaksi vasenta jalkaa”, mut kiva on katella muitten tanssia.“

Ei!

“Typerän näköistä touhua. Pyöriä ja riekkua voi muutenkin.“