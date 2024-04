Viikon 15 kysymys – Kiinnostaako tanssin harrastaminen?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Ärsyttääkö kellojen kääntäminen?

Näin vastasitte: Kyllä: 83 % Ei: 17 % (Vastauksia yhteensä 66)

Kyllä!

“Saisi koko vouhotus loppua jo. Ärsyttää! “

“Aivan turhaa. Sotkee unirytmiäkin yllättävän paljon. “

“Vanha aika paras. “

“Huolestuttaa, olenko kellon siirtelyn jälkeen oikeassa paikassa väärään aikaan. “

“Se ärsyttää, kun se on täysin turhaa.“

“Kesäaika olisi aina hyvä, valoisat illat.“

“Niin turhaa tommonen kellojen kääntäminen.“

“Joka vuosi sama juttu. Kaikki kellot käännetään ja joudun hankkimaan uudet. Mikälie kelloseppien salaliitto. “

“Kellojen kääntäminen ärsyttää. Ihan sama kummassa ajassa oltaisiin, kunhan ei muuteltaisi. “

“Mutta äsken vaan nauratti, kun menin mökille ja siellä kello oli jo kesäajassa. En enää siirtänyt sitä talviaikaan. “

“On kuitenkin muutama vanhempi analoginen kello, jotka on vielä itse vaihdettava kesä-/talviaikaa, toki suurin osa kelloistamme vaihtaa itse ajan. “

“Lääketieteellisesti todettu terveyshaitaksi. “

“Nuorena olin vankkumaton kannattaja, nyt olen siirtynyt vastutajaksi. Toivun vasta juhannuksena. “

Ei!

“Pitäähän sitä jotain vaihtelua olla elämässä. “

“Johan tuo oli aikakin! Sisäinen kello on jo viikon herättänyt tuntia aiemmin. Kohta saan olla taas oikeassa ajassa kellonkin kanssa! “

“Vaihtelu virkistää.“