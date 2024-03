Viikon 13 kysymys – Olisiko tasa-arvossa mielestäsi parannettavaa?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Oletko kokeillut avantouintia?

Näin vastasitte: Kyllä: 53 % Ei: 47 % (Vastauksia yhteensä 32)

Kyllä!

“Vahingossa, kun tipuin jäihin.“

”Kyllä on tullut uitua jo 25 vuotta. Talvellahan vesi on lämmintä, kesällä kylmää.”

”Oli parasta!”

Ei!

”Kylmävesiallas on jo riittävän kylmä.”

”Enkä kokeile.”

”Liian kylmää.”

”Hrr! On kuulopuheiden mukaan tosi voimaannuttava kokemus.”