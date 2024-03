Viikon kysymys: Oletko kokeillut avantouintia?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Edellisen viikon kysymys:

Boikotoitko jotain tuotteita tai firmoja?

Näin vastasitte: Kyllä: 77 % Ei: 25 % (Vastauksia yhteensä 32)

Kyllä!

“Israelilaisia tuotteita, esimerkiksi Jaffa-appelsiinejä.“

”Ulkomaisia elintarvikkeita en osta, pois lukien hedelmät, joita täällä ei valitettavasti voi kasvattaa. Palvelujen osalta ns.huijarifirmoilta en osta. Firman taloustiedot on helppo tarkistaa netistä. Pyhäjärvellä ei ole paljon boikotoitavaa, kun ei paljon palvelujakaan.”

”Eräs bensa-asemaketju ja esimerkiksi maailmanlaajuinen suklaamerkki. Syy on ilmiselvä.”

”Shein ja Temu ehdottomasti. Todella vastuutonta tilata niistä mitään.”

”Ruokani ainakin pyrin ostamaan Suomalaisena. Esimerkiksi hyllyssä oleva vaikkappa Saksalaisesta lihasta valmistettu ”kaupan oman merkin” pihvipaketti olisi halvempi – koriin tarttuu siltikin kotimainen tuote. En näe järkeä rahdata elintarvikkeita muualta, koska meillä on Suomessa laadukasta ruuantuotantoa omastakin takaa, jota jokaisen pitäisi tukea.”

”Epäeettisiä boikotoin.”

”Israelilaisia tuotteita, esimerkiksi appelsiineja, olen boikotoinut vuosien ajan Israelin palestiinalaisia kohtaan harjoittaman sortovallan vuoksi. Kärkkäisellä en käy omistajan harjoittaman uusnatsiyhteistyön vuoksi.”

”Jo vain. Israelilaisia tuotteita (yli 20 vuotta sitten aloitin). Vallila, kiitos A. Bernerin ministeri aikaa, Nestle, Mondelz, Unilever jos vain mahdollista.”

”Eläinkokeita tekeviä, kansanmurhiä tukevia, työehtoja polkevia ja ihmisoikeuksia sekä ympäristönsuojelunormeja rikkovia.”

”Boikotoin epäeettisesti tuotettujen tuotteiden lisäksi myös ympäristölle haitallisia tuotteita. Tällä hetkellä joidenkin tuotteiden boikotoinnilla haluan myös edistää rauhaa Lähi-idässä ja Ukrainassa.”

”Kaikkia, mitkä tuputtaa woke ideologiaa.”

”Boikotoin tiettyjä pyhäjärvisiä marjantuottajia.”

”Haluan, että rahani menevät yrityksille, jotka toimivat paikallisesti ja/tai globaalisti eettisesti oikein. Suomessa maksavat veronsa Suomeen ja eivät kätke voittojaan veroparatiiseihin. Asioiden pitäisi olla läpinäkyvämpiä, jotta meillä kuluttajilla olisi oikeaa tietoa.”

Ei!

”Niinpä, mitä hyötyä siitä olisi. Pieniä on minun ostokset.”