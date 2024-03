Perhekeskus Aarnolan kerhotoiminta loppuu

Pohde lopettaa perhekeskus Aarnolan kerhotoiminnan maaliskuun loppuun mennessä. Perhekeskus on ollut kohtaamispaikka, jossa on tehty ennaltaehkäisevää työtä ja tarjottu varhaista tukea.

Elokuussa 2012 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne aloitti perhekeskus Aarnolan toiminnan Pyhäjärvellä. Perhekeskuksessa vanhemmat ovat voineet tavata samassa elämäntilanteessa olevia aikuisia ja lapset ovat saaneet ikäistään seuraa. Perhekeskus on ollut matalan kynnyksen toimintaa, jonka kautta on voitu tehdä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Monialaisen yhteistyön ja vertaistuen kautta on tuettu perheitä arkeen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Vuodenvaihteessa Aarnola muutti Ollintien tiloista Vanhan Pyhäjärventien varrelle. Aarnolassa kotona olevat 3–5 vuotiaat lapset ovat päässeet kerhoon. Kahdesti viikossa järjestetyssä perhekerhossa on ollut tarjolla edullista lounasta. Kerran kuukaudessa on järjestetty iltaperhekerho, joka on tavoittanut myös työssä käyviä vanhempia lapsineen. Kerran viikossa on kokoontunut vauvaperheiden ja odottavien äitien kerho. Erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä on kokoontunut kerran kuussa. Aarnolasta on tavoittanut myös lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän. Lapsiparkkitoimintaakin on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Nyt Pohde on ilmoittanut lopettavansa Perhekeskus Aarnolan avoimen eli kerhotoiminnan maaliskuun lopussa. Vastuuyksikköpäällikkö Teuvo Blombergin mukaan lapsiperheiden kotipalvelua on edelleen saatavilla ja Aarnolassa jatkuvat edelleen tavoitteelliset ryhmätoiminnot.

Asiakkaat ovat ovat olleet yhteydessä toimitukseen ja kertoneet, että kerhotoiminnan loppuminen hirvittää. Kaikilla perheillä ei ole Pyhäjärvellä tukiverkkoa, jos esimerkiksi läheiset asuvat kaukana. Aarnola on ollut monille tärkeä henkireikä.

Vielä ei ole tietoa siitä, millaista korvaava toimintaa syntyy jossain vaiheessa Aarnolan avoimen toiminnan tilalle.

– Yhteistyössä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa ollaan kehittämässä juttuja Aarnolan avoimen ryhmätoiminnan tilalle. Tiedotamme tarkemmin sitten, kun suunnitelmat ovat valmiimmat, Blomberg kertoo.

– Selvitämme yhteistuumin järjestöjen kanssa, minkälaista korvaavaa toimintaa on mahdollista järjestää kohtuullisella aikataululla, hyvinvointijohtaja Jouni Tilli Pyhäjärven kaupungilta vahvistaa.

Juttua tarkennettu 11.3. klo 15.15: Lopettaminen koskee ns. avointa eli kerhotoimintaa.

Artikkelikuva: Arkistokuva, Sonja Kähkönen