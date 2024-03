Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Kuuluuko hiihtäminen talvilomaasi?

Näin vastasitte: Kyllä: 64 % Ei: 36 % (Vastauksia yhteensä 28)

Kyllä!

“Aina kannattaa hiihtää.“

”Tottakai! Latuja vaan pitäs huoltaa tasaisemmin ja Ruotasen latupohjilla kävelijät vois lopettaa pohjan pilaamisen!”

”Aurinkoiset säät ja hyvät ladut. Hiihtelen ja nautin kevään tulosta.”

”Ehdottomasti, murtsikkaa ja mutkamäkeä.”

Ei!

”Mieli kyllä tekisi aloittaa uudelleen, kun on edellisestä hiihtämisestä ainakin 20 vuotta.”

“On niin v-mäistä puuhaa että ei.”

”Ei oo suksia.”

”Ei ole lunta. Valitettavasti.”

” Outoo.”