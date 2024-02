Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kysymys:

Olisiko liikuntatottumuksissasi ja elintavoissasi kehitettävää?

Näin vastasitte: Kyllä: 86 % Ei: 14 % (Vastauksia yhteensä 36)

Kyllä!

“Elän terveellisesti, mutta herkuttelen liikaa. Siksi nykyliikunta ei tahdo riittää kalorien kuluttamiseksi. Kaikista mukavinta liikuntaa on puutarhanhoito ja tanssi. Kumpikin kesälajeja. “

“Liikun autoa pitemmät matkat autolla, tupakoin, ryyppään ja syön epäterveellisesti. Eli vissiin olisi ja paljonkin.”

“Jossain määrin kyllä. Ruokavalio on jo sangen terveellinen, kasvispohjainen mutta liikuntaa voisi vielä lisätä. “

“Ainahan sitä vois juoda vähemmän, syödä terveellisemmin ja laittaa kinttua toisen etteen enempi! “

“Kun sängyssä kääntää kylkeä, niin napa pysyy paikoillaan. “

“Kenelläpä ei olisi.“

“Enemmän pyllyä pois tuolilta.“

“Painoa kertynyt liikaa.“

“Kyllä olisi, mutta täytyy rehellisesti sanoa, ettei työpäivän jälkeen jaksa harrastaa mitään. Ehkä pitäisi vaihtaa kevyempään työhön, jotta jaksaisi harrastaakkin jotain. “

Ei!

“Työn ohessa tulee järkevää liikuntaa!”

“Säännöllinen unirytmi, kaksi lämmintä ateria päivässä. Liikuntaa, ulkoilua ja positiivista asennetta. Siinä on elämänlaatu kohdillaan. “