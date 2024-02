Viikon 8 kyssäri – Oletko tyytyväinen presidentinvaalin tulokseen?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Harmittaako Täydenkuun Tanssien loppuminen?

Näin vastasitte: Kyllä: 58 % Ei: 42 % (Vastauksia yhteensä 103)

Kyllä!

”Uutisointi on ollut vääristävää ja kaupunkia syyllistävää. Jos ei rahoitusta ollut, niin silloin ei olisi pitänyt festareita pitää noin isoina kuin on pidetty.”

”Suuri imagohaitta Pyhäjärvelle!”

”Taide ja kulttuuri kuuluvat elämään. Harmi, että paikkakunnalla ei ollut ”omistajuutta” ja arvostusta festaria kohtaan. Varmasti festari löytää uuden kodin muualta!”

”Todella suuri menetys!”

”Kulttuuri ja tälläiset tapahtumat ovat tärkeitä ja tuovat virkeyttä. Kulttuuriin pitäisi satsata ja siihen, että saadaan paikalle myös ihmisiä kunnan ulkopuolelta. Pyhäsalmi näivettyy pikku hiljaa. ”

”Harmittaa todella, että Täydenkuun Tanssit lopetetaan. Ainut tapahtuma, joka toi Pyhäjärvelle kansainvälisyyttä ja hienoja ainutlaatuisia nykytanssien ensi-ilta esityksiä.”

”Vuoden ainoa merkittävä tapahtuma on nyt pois. Se on valtava menetys!”

”Todella harmittaa! Koko pohjoisen Suomen kulttuurin puolesta! Miksi taiteen pitäisi olla vain kehä kolmosen sisäpuolella asuvien etuoikeus. ”

”Ristiriitaista: rakennetaan kulttuuritalo eikä tueta kulttuuria, joka on tuonut positiivista mainetta paikkakunnalle.”

”Kyllä tässäkin kyläpahasessa pieni annos kulttuuria ois paikallaan.”

”Niin ihana ollut kotipaikkakunnalla kokea erilaisia tanssiteoksia!”

”Valtava menetys Pyhäjärvi-nimiselle kaupungille.”

”Kaikki kulttuurin kuoleminen kotikylällä harmittaa.”

”Pieni kylä kuihtuu entisestään, kun tapahtumat loppuu kokonaan.”

”Ainoa kansainvälisempi tapahtuma, mikä meillä on ollut täällä.”

”Harmittaa kovasti myös se, että syytetään kaupungin päättäjiä. Kyllä se syy taitaa olla yli varojen elämisessä.”

”Harmittaa kyllä, kun ei iso kansainvälinen festivaali enää ole meillä. Olisihan sitä voinut kehittää vieläkin kannattavammaksi, niin tanssin kannalta kuin kaupungin imagon kannalta myös.”

”En ole käynyt esityksissä, mutta olihan sillä virkistävä vaikutus kesäiseen katukuvaan.”

”Harmittaa kovasti. Ainoa tapahtuma Pyhäjärvellä, joka toi kansainvälistä tuulahdusta pienelle paikkakunnalle. Toivon vielä päättäjien/rahoittajien heräävän. ”

”Mitä tapahtumia tänne enää jää? On kuitenkin ollu kautta aikain maineikas, hyvää mainosta tuova tapahtuma tälle pienelle pitäjälle. Suosittelen vielä asiaa miettimään ja rahoituksia hakemaan.”

”Festivaali oli vanhempi, mitä Pyhäjärvi on kaupunkina. Festivaalin loppuminen jää historiaan isona häpeänä tuleville sukupolville!”

”Järkytys. Kesän kohokohta vietiin. Tyhjä raitti, vien siis roposeni sinne missä Täydenkuun Tanssit pongahtaa arvostettuna jatkamaan.”

”Tyhmyys tiivistyi valtuustossa, kun päätös rahoituksen loppumisesta annettiin. Hyvästi kansainvälinen kuuluisuus, tervetuloa tavistelu.”

”Varsinkin alkuvuosien tapahtumat oli mukavia, joissa otettiin huomioon paikalliset asukkaat. Ei näissä karkeloissa miljoonien ja satojen tuhansien eurojen käyttökustannusten kuolleiden seinien Kulttuuritaloa tarvita vaan yhteishenkeä!”

Ei!

”Pienen porukan käsittämätöntä rimpuilua.”

”Rahanmenoa kaupungille tuli tansseista.”

”Tunkkainen tapahtuma, jouti mennä. Jospa tilalle saataisiin jotain uutta ja raikasta!”

”Mukavaa, kun Pyhäjärvellä tapahtuu jotakin hyvääkin!”