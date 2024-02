Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Pitäisikö Pyhäjärven Sanomien olla Tiktokissa?

Näin vastasitte: Kyllä: 27 % Ei: 73 % (Vastauksia yhteensä 49)

Kyllä!

”Lapset ja nuoret seuraavat Tiktokkia. Nyt, kun on vain tämä digilehti, ei Sanomat enää kulu perheen nuorten käsissä.”

”Tottakai PS joka somekanavalle.”

”Siellä ne nuoret on, kunhan sisältökin on sitten heitä kiinnostavaa.”

Ei!

”Evvk joku Tiktok.”

”Puolueeton paikallislehti!”

”Kannattaa panostaa enemmän lehden sisältöön ja laatuun!”

”Nuoriso ei lue lehtiä missään muodossa, ei edes Tiktokissa.”

”Ei nyt Herran tähden kuitenkaan.”

”Mikä ihmeen Tiktok?”

”Kiinalainen hapatus.”

”Ei missään nimessä!”