Viikon 5 kyssäri – Ovatko helmikuulle suunnitellut laajat lakot aiheellisia?

Edellisen viikon kyssäri:

Huolestuttaako nuorten Tiktokin käyttö?

Näin vastasitte: Kyllä: 85 % Ei: 15 % (Vastauksia yhteensä 18)

Kyllä!

”Ulkoilua, hiihtoa ja pyöräilyä. Siellä metsässä hoituu psyykkinen terveys.”

”Huolestuttaa oikean tiedon saanti!”

”Vaimosta olen huolissani.”

”Ajanhallinta ja keskittymiskyky kärsii, ja oikeasti tärkeät asiat jäävät paitsioon. Altistuminen aivopesulle on mahdollista.”