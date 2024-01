Viikon 2 kyssäri – Onko kova pakkanen aiheuttanut ongelmia arkeesi?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Vaikuttavatko hallituksen leikkaukset talouteesi?

Näin vastasitte: Kyllä: 40 % Ei: 60 % (Vastauksia yhteensä 45)

Kyllä!

”Jaa että vaikuttaako? t: opiskelija”

”Olen juuri jolta 900 euron tuloista lähtee noin 300 pois. Yksinhuoltaja, vähän työtunteja ja opiskelija. Jokainen voi laskea kuin tämmöisellä pärjää ja homman nimi kun on ettei ole töitä enempää eikä vuorokaudessa tunteja. Mahoton yhtälö.”

Ei!

”Minä olen ns. saamapuolella mitä veronkevennyksiin tulee, mutta en niitä tarvitsisi kun pärjään ilmankin. Nykyinen sinimusta hallitus harjoittaa todella vastuutonta talouspolitiikkaa, kun jakelee rikkaille veronkevennyksiä velkarahalla ja samalla leikkaa kaikista heikoimmassa asemassa olevilta.”

”Saamme itseasiassa enemmän tukia kuin aikaisemmin”

”Ei vaikuta omaan mutta asiakkaiden kyllä. Se huolettaa kovasti.”

”Onneksi ei! Huoli on heistä, joihin vaikuttaa.”

”Hävettää, haluaisin vastata kyllä.”

”Mielestäni on hyvä, että tarkoituksen mukaisesti työttömiä potkitaan töihin. Työkyvyttömät pitäisi saada sinne kuuluvan etuuden piiriin eli työkyvyttömyyseläkkeelle.”