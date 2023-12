Viikon 1 kyssäri – Vaikuttavatko hallituksen leikkaukset talouteesi?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä että ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Oletko tyytyväinen Pyhäjärven jouluvaloihin?

Näin vastasitte: Kyllä: 30 % Ei: 70 % (Vastauksia yhteensä 76)

Kyllä!

”Joo kyllä, ovat tarpeeksi hyvät.”

”Ihan mielettömän upeat.”

”Kaipaan silti vanhaa valoketjua.”

”Enemmänkin valoja saisi olla.”

Ei!

”Joulutunnelma puuttuu kokonaan. Sininen väri kuuluu itsenäisyyspäivään ei jouluun. Kuusi torilla menettelee. Arvosana kokonaisuudelle välttävä tähän tuppukylään.”

”Tuiju pitkän vivun päässä.”

”Juuri kuluvalla viikolla juttelimme kuinka vanhat ”naruvalot” olivat huomattavasti näyttävämmät.”

”Todella ankeat.”

”Ne on ollu aina väärin päin! Joo, tähdenlennot tippuu, mutta nuo valot näyttää niin masentavilta. Paljon parempi olis jos ne ois toisin päin!”

”Nykyiset valot näyttävät enemmän pieniltä mainoskylteiltä. Vanhat valot olivat huomattavasti jouluisemmat.”

”Aivan surkeat. Eihän ne näy mihinkään. Näyttävyyttä pitää olla.”

”Kukahan lie aikoinaan saanut valita jouluvalot Pyhikseen? Joku muu olisi ehkä osannut tehdä paremman valinnan. Ei tarvitse mennä lähikuntia kauemmaksi, kun näkee miten kauniita ja tunnelmallisia jouluvaloja voi tyylikkäästi laittaa esille tuomaan kauneutta ja lämpöä pimeään joulukuuhun.”

”90-luvun valot takaisin!”

”Pieni on toki joskus kaunista, mutta jouluvalot tulisi olla runsaat ja näyttävät. Nykyiset kuvastaa sitä ankeutta, mitä keskustassa on muutenkin.”

”Saisi olla toisenlaiset lyhtypylväissä.”

”Voi voi. Nykyään ei yhtään mietitä paikkakuntalaisia. Voisi olla hienot jouluvalot, jotka loistaa kaupungilla. Mutta ei. Nuo ihme tähdenlennot, jotka tulossa alas, ei joulumieltä tuo.”

”Kuvaa kunnan taloudellista ja henkistä tasoa.”

”Voisivat olla hieman näyttävämmät.”

”Kaipaan niitä vanhoja, tunnelmallisia valoja, jotka kulkivat lyhtypylväästä toiseen.”

”Ei minkäänlaista joulutunnelmaa koko kylällä. Tylsät ja huomaamattomat. Voisi vähän enemmän panostaa asukkaiden viihtyvyyteen.”

”Surkean mitättömät.”

”Aikat tylsät. Ei sentään paskat, mutta tylsät.”

”Entisetkin oli paljon paremmat. Tämän hetkiset värittömät, eikä yhtään jouluiset.”

”Entiset valot olivat paljon paremmat (kadun yli menevät jouluvalot). Vastaavat tilalle olis tosi jees!”

”Liian näkymättömät, uppoavat katulamppujen pimentoon, eivätkä ole yhtään juhlavan näköiset.”