Viikon 51 kyssäri – Oletko tyytyväinen Pyhäjärven jouluvaloihin?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Katsotko Linnan juhlia?

Näin vastasitte: Kyllä: 79 % Ei: 21 % (Vastauksia yhteensä 52)

Kyllä!

”Katson köyhien pukeutumista.”

”Kiva bongata julkkiksia.”

”Jokavuotinen traditio. Hyvää juomaa ja ruokaa ja juhlan tuntua!”

”Ajateltiin pitää opiskelukavereiden kanssa kotikatsomo eli asuraati! Kättely siis ainakin katsotaan.”

Ei!

”Tänä vuonna en kerennyt katsomaan.”

”En näe tällä hetkellä Suomessa mitään juhlimisen arvoista. Sitten voi harkita uudestaan, kun nykyhallituksesta on päästy eroon.”

”Tuskin. Ohimennen saattaa vilkasta.”