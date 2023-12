Viikon 50 kyssäri – Katsotko Linnan juhlia?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Edellisen viikon kyssäri:

Olisiko sinusta omaishoitajaksi?

Näin vastasitte: Kyllä: 50 % Ei: 50 % (Vastauksia yhteensä 18)

Kyllä!

”Mieluummin olisin omaishoitaja kuin hoidettava.”

”Luontainen hoivaaja, niin olen ollutkin omaishoitaja. Se on vaan raskasta sovittaa muuhun arkeen sekä vastuu ja työmäärä on kyllä suuri korvaukseen verrattuna, mutta se on työ, mitä tekee sydämellä kuitenkin pääasiassa.”

”Vanhempieni omaishoitajaksi, itsestäänselvä juttu. Raskasta varmasti, mutta ennemmin hoidan heitä tulevaisuudessa kuin laittaisin ”vanhainkotiin”.”

”Olen ollutkin. Työ on raskasta ja vaativaa henkisesti että myös fyysisesti.”

Ei!

”Omaishoitajuus on 24/7-sitovuudessaan hyvin raskas pesti. En käsitä, miten omaishoitajat jaksavat.”

”Kysymys on hankala. Jotkut ”ajatutuvat” omaishoitajaksi. Rooli ei ole aina helppo, mutta joillekuille mahdollinen.”

”Tuskin riittäisi voimavarat. Riippuisi toki varmaan, miten vaikea hoidettava olisi.”

”Haluaisin vastata kyllä, mutta en tiedä olisiko minusta omaishoitajaksi. Sen varmaan näkee joskus, jos sellainen tilanne tulee eteen.”