Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Herättävätkö toisten verotiedot kiinnostusta?

Näin vastasitte: Kyllä: 21 % | Ei: 79 % (Vastauksia yhteensä 53)

Kyllä!

“Tietääpähän, ketä kadehtia.“

”Valehtelisin, jos väittäisin, ettei kiinnosta yhtään, mutta osaan iloita toisen puolesta!”

Ei!

“Maksan omat veroni, mitä minä muiden veroista välittäisin.“

”Samapa tuo minulle, mitä kukakin tienaa, kunhan on rehellisesti tienattu.”

”Jokaisen tulisi hankkia oma elämä eikä spekuloida toisten elämää.”

”Kel onni on, se onnen kätkeköön minun puolesta.”

”En jaksa välittää naapureista tässäkään asiassa.”

”En henkilökohtaisesti pidä siitä, että tiedot ovat ostettavissa. Muutoin jokapuolella henkilön yksityisyys on hyvin suojattua.”

”Ei todellakaan. Kateellisten hommia.”

”EVVK.”

”Lähinnä se on noloa. Ei Jorma Ollilan aikaan monikaan ollut kateellinen toisten tuloista. Nyt näillä(kin) asioilla yritetään mässäillä. Riittää, että jotkut maksavat enemmän veroja ja piste.”

”Julkisilla verotiedoilla on varsin vähän tekemistä verotuksen avoimuuden kanssa. Oikeasti niin haluavat rikkaat voivat, ja piilottavatkin, tulonsa verottajalta ja siipeilevät yhteiskunnassa samalla kuin yhä pienempituloiset maksavat suhteessa enemmän.”

”Jokainen tienaa ansionsa mukaan. Siitä ei toimita olla kateellinen.”