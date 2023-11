Viikon 47 kyssäri – Herättävätkö toisten verotiedot kiinnostusta?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Maistuuko sinulle mykyrokka?

Näin vastasitte: Kyllä: 74 % | Ei: 26 % (Vastauksia yhteensä 58)

Kyllä!

“Ihan huippuhyvää! Voi kun sitä saisi useammin, kun ei itse osaa tehdä.“

“Herkku kouluajoilta, jota ei enää tuu useinkaan syötyä.“

“Parempaa ruokaa saa hakea, kyllähän se paras mykyrokka löytyi mummun keittolasta!“

“Pohjois-Savon lahja maailmalle.”

“Se on niin mun herkkua! Arjan ruokalasta tietty“

“Ihan parasta perinneruokaa.“

“Tottakai! Vasta sitten tietää, maistuuko se edelleen vai ei. “

“Maistuu kai se siinä missä mikä tahansa muukin keitto.“

“Edellisestä annoksesta kulunut lienee jo 20 vuotta. Mutta vesi herahtaa kielelle kyllä!“

Ei!

“Karmeata myrkkyä on, mutta makuasia. Ken tykkää, niin särpiköön minunkin osuuteni.“

“Meillä kotona ei ikinä syöty. Aikoinaan jouduin tekemään mykyrokkaa Runnilla, kun olin siellä koulussa. Mietin, että miten tästä voi tykätä. Kädetkin haisi pahalle monta päivää, kun piti mykyjä tehdä.“