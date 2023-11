Viikon 46 kyssäri – Maistuuko sinulle mykyrokka?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Onko Suomen hallitus laittanut Pohteen liian lujille?

Näin vastasitte: Kyllä: 85 % | Ei: 15 % (Vastauksia yhteensä 54)

Kyllä!

“Purralla on maaseudun tappolinja listallaan.“

“Ahdistava ja pelottava tunne. Tuntuu että, ei meistä enään välitetä. “

“Hyvinvointialue on ihan laittomassa tilassa.“

“Meille ei jää mitään.“

“Järjettömiä ehdotuksia tehty!“

“Keikkailevalla lähihoitajalla loppui työt Pohteella.“

“Ei tule säästöä, jos perusterveydenhoito häviää paikkakunnalta. Menot siirtyvät vain Pohteelta Kelan korvattavaksi. Valtio siirtää vain menoja toiselta intressiltä toiselle, sitä kutsutaan hölmöläisen peiton jatkamiseksi.“

“Yksityisen sektorin Kela-korvauksia nostetaan 500 miljoonalla eurolla. Asiantuntijoiden mm. Lääkäriliiton mukaan kyseinen tuki olisi pitänyt kohdentaa perusterveydenhuoltoon, esim. Pohteelle. Lisäksi hallituksen säästövelvoite Pohteelle tuli liian nopealla aikataululla.“

“Kun pohde tuli kaikki meni pieleen. Miksi pitää aloittaa jokin uusi juttu, kun kaikki on tähänkin mennessä mennyt hyvin? Mitään rahaa ei säästetä, jos osastot menee kiinni. Kulut vaan nousee.“

“Kylmäävää katsella ei vain Pohteen säästötoimia vaan myös muiden hyvinvointialueiden.“

“Erikoissairaanhoitoon ja sen tiloihin halutaan panostaa perusterveydenhuollon kustannuksella – lyhytnäköistä. Säästetään kirjaimellisesti kuoliaaksi kunnat ja ihmiset. Digisotekeskus kuvataan kaiken perustana – näin ei voi olla vaan se tulisi olla täydentävä palvelun, mihin tarkoitukseen se on erinomainen.“

“Ei millään hyvinvointialueella ole realistisia mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa toimimaan näillä resursseilla. “

“Hallitus olis voinu suoraan myöntää rahoituksen OYS:n laajennusosalle niin ei olisi tarvinnut alkaa kurjistamaan periferian ihmisten elämää. Nämä Pohteen säästösuunnitelmat ovat täysin epätasa-arvoisia alueen asukkaita kohtaan. Pitäs tehä EU:n kantelu tästä toiminnasta.“

“Soteuudistus oli pakko tehdä, sillä vanha kuntapainotteinen malli oli jo romahduspisteessä. Valitettavasti rahoituslaista tuli liian tiukka, mutta sitä voisi hallitus muuttaa jos sillä olisi halua. Selvästi ei ole, vaan ihan puhtaan ideologisista syistä annetaan kansalaisten kärsiä.“

“Mistä oikeasti johtuu, en tiedä mutta suunnitellut hoitopaikka lakkautukset ei kyllä tilannetta paranna… nytki hoitojonot niin pitkät ettei takuuajassa niitä saada purettua, psykalla potilaat makoilevat patjoilla lattialla, kun ei ole vuodepaikkoja riittävästi jne. Kuin pitkä on päivystysmatka sairaalaan jos Oulaskangaskin suljetaan… ei ole potilasturvallisuuskaan taattu jos kaikki suunnitelmat toteutuu. Tosi huonolta näyttää. “

“Valtion rahoitus on pahasti puutteellinen. Karsimalla toimintoja aiheutetaan ihmisille suuria vaikeuksia.“

“Pohde on rähmällään Purran ja Orpon ylimitoitettujen ehdotusten edessä. Odotan Pohteelta kansalaisten kuuntelemista. Lainaa lisää ja tasapainotouskausi pitemmäksi. Ei lainaan ole tähänkään mennessä kuoltu, mutta ilman Pohteen palveluja kuollaan.“

“Huonosti on asiat. Pitäkää itse huolta itsestänne, hyvä ruoka, liikunta ja hyvä yöuni. Jokaiselle positiivisuutta jokaiseen päivään. “

Ei!

“Taitaa Pohde ihan itse kompastua omaan suuruudenhulluuteensa.”

“Aluehallintomalli oli idioottimainen edellisen hallituksen ajama “uudistus”.“

“Organisaation pitäisi itse hahmottaa tilanteensa ja toimintatapansa.“

“Pohde on ahneuksissaan tehnyt itsestään loputtoman rahanielun. Ei tule toimimaan.“