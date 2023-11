Viikon 45 kyssäri – Onko Suomen hallitus laittanut Pohteen liian lujille?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Edellisen viikon kyssäri:

Kuuluuko halloweenin juhlinta Suomeen?

Näin vastasitte: Kyllä: 13 % | Ei: 87 % (Vastauksia yhteensä 52)

Kyllä!

“Tuo elämään jännitystä.“

“Ihan siinä missä joulun, ystävänpäivän, pääsiäisen, juhannuksen kuin vapunkin.“

“Kekriä juhlittu Suomessa muinoin, halloween yleistynyt nimitys nykypäivänä. Sama juhla eri nimi, hyvin siis sopii Suomeenkin.“

“No tottakait se kuuluu, se on mukava juhla. Se on täysin eri asia kun pyhäinmiesten päivä, siihen sitä ei saa sekoittaa.“

Ei!

“Tullut ulkomailta ei kuulu Suomeen.”

“Ihan joutavaa höpötystä.“

“Ei kuulu. Amerikkalaisten hömpötystä ja loistava tapa yrittää saada ihmiset ostamaan lisää.“

“Ei, koska se on turha juhla.“

“Kauppojen mainoskikka saada krääsää myytyä. Tää ei oo Amerikka nääs!“

“Mikä tahansa juhla, jolla voi keskeyttää pimeän, on tervetullut. Mutta onko sen pakko olla Halloween?“

“Täysin turha “juhla”. Onneksi se ei kuitenkaan ole samana viikonloppuna kuin vainajen muistojuhla. “