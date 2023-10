Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Oletko jo vaihtanut talvirenkaat autoosi?

Näin vastasitte: Kyllä: 45 % | Ei: 55 % (Vastauksia yhteensä 22)

Kyllä!

“Viikko sinne tänne, kunhan on turvallinen liikenteessä, niin itselle kuin muillekkin.“

“Tottakai. Heijastimet ja taskulamput ovat laitettu esille, tulevat käyttöön heti.”

Ei!

“Ei ole vielä ollut tarvetta, on kesä kelit.”

“Ei oo kerennä.”

“En vielä, varmaankin lähipäivinä vähän säästä riippuen.“

“Varmaan marraskuussa, jos alkaa maassa pysyä. Ei ole nyt ajua pohjoiseen tiedossa, jos tulee niin mahdollisesti sitten kyllä.”

“Nythän on vielä syksy. Vettä sataa taivaan täydeltä.“

“Ootellaan talven saapumista.“

“Ei tarvi huolehtia, kun en omista autoa.Mutta kävelijänä pelkään liukkaita jalkakäytäviä.”

“Säät kerkiää vaihdella vielä niin moneen kertaan, ja kun ei ole pakollisia autolla ajoja välttämättä, niin pärjää vielä hetken kesäkumeillaki. Säilyy renkaat pitempään, eikä nastat rouhi asfalttiakaan turhan päite. Voi olla kyllä erhe, mutta meinaan isomman ryysiksen yli odottaa. “