Viikon 42 kyssäri – Oletko jo vaihtanut talvirenkaat autoosi?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Palaako kynttilä molemmista päistä?

Näin vastasitte: Kyllä: 45 % | Ei: 55 % (Vastauksia yhteensä 22)

Kyllä!

“Valitettavasti. Nyky-yhteiskunta ei mahdollista kunnollista työelämän ja muun elämän tasapainoa. Oravanpyörässä mennään kunnes kuukahdetaan.“

“Järjestöhommat vie viimeisetkin voimat.“

Ei!

“Olen osannut tasapainoittaa elämäni ja olotilani, paljon on asenteesta kiinni, vaikkei kaikkeen voikaan vaikuttaa.“

“Ruuhkavuosina paloi, ei enää. Arvomaailma muuttui iän myötä ja osaa erottaa tärkeän, vähemmän tärkeän ja turhan tekemisen.“

“Eläkkeellä on hyvä olla. Ristin kädet kiitollisena Suomen eläkejärjestelmästä! Läheskään kaikilla maailman ihmisistä ei ole eläkkeestä mitään toivoa!“