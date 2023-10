Viikon 41 kyssäri – Palaako kynttilä molemmista päistä?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Osallistutko Nälkäpäiväkeräykseen?

Näin vastasitte: Kyllä: 54 % | Ei: 46 % (Vastauksia yhteensä 28)

Kyllä!

“Vaikka paljoa ei antaa olekaan, niin hyvä antaa vähästään, sinimusta hallitus vain rikkaille.”

“Joka vuosi olemme osallistuneet.“

Ei!

“Ei ole käyntiä kylillä, eikä mulla ois rahaakaan. “

“En ole sen jälkeen osallistunut, eikä osallistuminen kiinnostanut, kun sain kuulla miten iso palkka SPR:n pääjohtajalla on.”