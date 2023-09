Viikon 40 kyssäri – Osallistutko Nälkäpäiväkeräykseen?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Pitäisikö Pyhäjärven hiisitarinaa hyödyntää matkailussa?

Näin vastasitte: Kyllä: 54 % | Ei: 46 % (Vastauksia yhteensä 28)

Kyllä!

”Hyvä aihe, jonka avulla voi kuntamarkkinointia ja monia myönteisiä asioitakin tehdä.”

”Myös Imatralla on hiisi, ehkä sukulainen. Tällaistakin tarinaa voisi kehitellä yhteistyössä Imatran kanssa.”

”Lapsena kesämökillämme Tikansaaressa käytiin hiisitarinaa läpi kartan avulla. Jäipä mieleen paikannimet. Kannattaa hyödyntää Hiiden paluu Pyhäjärvellä.”

”Ehdottomasti, hyvin ideoituna tästä ainutlaatuisesta tarinasta tulisi erinomainen matkailuvaltti.”

Ei!

”Loppuun kulunut. Ketä kiinnostaa enää nykypäivänä.”

”Ei ole hyödynnettävää, jos yrittäjät sitä eivät tee. Matkailu on liiketoimintaa ja yrittäjien sitä pitäisi tehdä.”

”En oikein ymmärrä miten tämä hiisitarina liittyy Pyhäjärveen. Ei kuvasta tai kerro mitään Pyhäjärvestä.”

”No ei missään nimessä! Onhan täällä mahtava järvi ja vähän rohkeammin kehitystä, niin siitä se sitten lähtee.”

”Jos jotain tarinaa haluaisi hyödyntää, niin Cthulhu mytologiaa (kaivoksen pohjalta löytyy suuri muinainen).”

”Kyllä olisi jo aika keksiä uutta ja innovatiivista, eikä yrittää samalla kaavalla, kun se ei selvästikään toimi. Meillä on upea järvi ja mahtavat metsät, mitä hyödyntää. Lisää luontopolkuja, laavuja ym. Unohtakaa jo vanhat hiisihöpinät ja siirtykää tähän päivään.”