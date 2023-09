Viikon 39 kyssäri – Pitäisikö Pyhäjärven hiisitarinaa hyödyntää matkailussa?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Huolestuttaako tulevan talven sähkölaskut?

Näin vastasitte: Kyllä: 54 % | Ei: 46 % (Vastauksia yhteensä 28)

Kyllä!

”Kyllä huolettaa, jotku lirissä vielä edellisvuoden laskujenkin kanssa. Liika on liikaa hinnan nousuissakin, kun tulot ei nouse kuitenkaan samaa tahtia. Korkokattoja kiitos näihinkin.”

”Ehdottomasti hintakatto sähkön hintaan. Monia kuluttajia ”huijattu” kalliisiin määräaikaisiin sopimuksiin. Sähköyhtiöiden kukkarot vain lihovat.”

”Pienet tulot ja välttämättömät menotkin ovat kasvaneet. Harmittaa kituuttaa.”

”Vikojen vaikutusta on nyt nähty. Jossakin vaiheessa pitää ottaa huomioon sabotaasin mahdollisuus.”

Ei!

”Huolestuttaisi, jos pörssisähkösopimus olisi myös talvikodin sopimus. Mökille otettiin keväällä pörssisähkösopimus. Kokemus on ollut opettavainen. En ottaisi samanlaista sopimusta toiseen kertaan. Nyt mökillä vahtaan, milloin sähkö on riittävän edullista, jotta voi esimerkiksi pestä pyykit. Yleensä yöllä on edullisinta! Kuka jaksaa valavoa!”

”Kiinteä- ja varsin kohtuuhintainen sähkösopimus, niin ei hätiä. Ja toivottavasti Sinimusta ottaa pian Jussinniemen & kumppaneiden Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloitteen käsittelyyn.”

”Kiinteähintainen sähkösopimus on, joten ei eletä pörssisähkön varassa. Lämmitys hoituu puulla ja sähkölaitteista voi karsia. Toivotaan muutamaa kunnon pakkaspäivää, niin saa pakastimenkin sulatettua ja sitäkin kautta energiaa säästyy.”