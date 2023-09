Viikon 38 kyssäri – Huolestuttaako tulevan talven sähkölaskut?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Vietätkö liikaa aikaa puhelin kädessäsi?

Näin vastasitte: Kyllä: 74 % | Ei: 26 % (Vastauksia yhteensä 43)

Kyllä!

”Aivan liikaa, vaikka osa puhelimen käytöstä on yleishyödyllistä asiointiakin.”

”Enemmän pitäisi keskittyä ympärillä tapahtuvaan elämään kuin luurin näyttöön.”

”Aivan liikaa ja kyllä se ärsyttää välillä. Aioin lomalla olla päivän, että käytän vain puhumiseen tai viestien laittoon, mutta ei onnistunut. Onneksi lapsenlapsen kanssa on sovittu, että hän muistuttaa käydessään: puhelin pois mummo.”

”Voin hyvällä mielellä olla puhelin kädessä ja sohvalla. Muuten olen aktiivinen, sekä monia harrastuksia.”

Ei!

”Mikä on liikaa ja mikä ei? Varsin tulkinnanvarainen kysymys, mutta itse en koe olevani paljon puhelimella. Parisuhteen toinen osapuoli on tosin eri mieltä.”