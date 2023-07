Viikon 28 kyssäri – Aiotko käydä Kihuilla?

Viikon kyssäri on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vappaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin.

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus. Jos vastaat sekä kyllä ja ei, molemmat vastaukset hylätään.

Edellisen viikon kyssäri:

Pitäisikö Pyhäjärven urheilukenttä kunnostaa?

Näin vastasitte: Kyllä: 81 % | Ei: 19 % (Vastauksia yhteensä 59)

Kyllä!

”Miksipäs ei, jos laittoa löytyy, en ole itse käynyt aikoihin kentällä. Mutta uimahyppytorni esimerkiksi lossinrantaan olisi todella mukava lisä kaupungille.”

”Ehdottomasti! Urheilukentän aita on kamalassa kunnossa, piikkilanka vaarallista pienille lapsille. Huolto- ja taukotilat täytyisi myös laittaa nykyaikaisiksi.”

”Aivan kamalan näköinen.”

”Onhan siinä varmasti kunnostettavaa. Toisaalta onko kentän käyttöaste niin suuri, että kannattaa sijoittaa.”

”Kyllähän tuota olisi syytä kunnostaa. Kuulemani mukaan kunto on sellainen, että siellä urheillaan melkoisen loukkaantumisriskin sparratessa.”

”Jospa nyt ei tulis ahdasmielisen leimaa otsaan Jaanalta, kun vastaan kyllä.”

”Ehdottomasti!”

”Urheilukenttä on vaarallisessa kunnossa. Aina on ja aina tieten tulee ihmetyttämään tämän kunnan päätökset. Tehdään hieno pesäpallokenttä – montako pesäpalloilijaa? Tehdään Lamminaholle ulottumattomiin ”tennishalli”, montako käyttäjää hiihtäjien ulkopuolelta? Samaan aikaan kaikkia palveleva urheilukenttä niin huonossa kunnossa, että paras ois laittaa varoitusmerkit ”käyttö omalla vastuulla”.”

”Ois kyllä pitäny uusia jo aikasemmin, mutta parempi myöhään kun ei millonkaan.”

”Liikuntapaikkojen hyvä kunto on mielestäni osoitus siitä, että kunta arvostaa asukkaiden liikunnallisuutta ja kannustaa siihen.”

”Ehdottomasti! Niin paljon reikiä ja monttuja radoilla, että paikoin vaarallista urheilla. Toivotaan, että saadaan remontti ja sen myötä yleisurheilutoimintaa enemmän alulle. Kesällä voisi olla yleisurheilukoulu lapsille, edes muutaman kerran.”

Ei!

”Urheilupaikkoihinko menee kaikki rahat, kun ei kirjastolle löydy mistään rahoja?”