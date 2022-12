Sähköpula voi aiheuttaa kiertäviä sähkökatkoja tänä talvena

Kotitalouksien kannattaa varautua lyhyisiin sähkökatkoihin, joita voi seurata sähkön niukkuudesta ja kulutuspiikeistä.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että riski sähköpulaan joutumisesta kylminä talvipäivänä on kasvanut, koska Olkiluoto kolmosen käyttöönotto viivästyy aiemmin ilmoitetusta. Sähkön säästämisen jatkaminen on tärkeää sähkön riittävyyden turvaamiseksi. Sähkön käytön ajoittaminen arkisin aamun ja iltapäivän huipputuntien ulkopuolelle parantaa sähkön riittävyyttä huomattavasti. Jos sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, Fingrid voi joutua tekemään päätöksen alueellisista, hallituista sähkökatkoista. Kiertävillä, muutaman tunnin kestävillä sähkökatkoilla, estetään tarvittaessa koko Suomen sähköjärjestelmän kaatuminen.

Fingridin mukaan mahdolliset sähköpulan aikaiset irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon, jotta kriittisemmät kuluttajat, kuten sairaalat, eivät joutuisi irtikytkennän kohteeksi. Valtioneuvosto antoi 8. joulukuuta asetuksen, jolla säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Tavoitteena on minimoida mahdollisesta sähköpulasta tai häiriöstä aiheutuvat haitat ja edistää yhteiskunnan mahdollisimman sujuvaa toimintaa kaikissa olosuhteissa. Kriittisiksi kohteiksi on määritelty muun muassa vesihuollon, sähkönjakelun, kaasun siirtoverkon, kaukolämmöntuotannon, patoturvallisuuden, rajavalvonnan, maanpuolustuksen ja tullin, viranomaisviestinnän, vankeinhoidon, poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhoidon kannalta kriittiset kohteet sekä hätäkeskukset, sairaalat, kuntien johtokeskukset ja evakuointikeskukset.

Sähkönkäyttäjillä on keskeinen vastuu varautumisestaan sähkökatkoihin. Kotitalouksissakin mahdollisiin sähkökatkoihin on valmistauduttava omatoimisesti.

Muun muassa Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ja sähköyhtiöt ohjeistavat sivuillaan sähkökatkoihin varautumisessa. Sähkökatkojen varalle kannattaa hankkia taskulamppuja, kynttilöitä ja tulitikkuja. Taskulamput ja otsalamput ovat paloturvallisuuden kannalta kynttilöitä parempi vaihtoehto. Matkapuhelimen akun lataamista varten kannattaa olla valmiudessa täyteen ladattu varavirtalähde. Kotona kannattaa olla varalla sellaista ruokaa, jotka ei vaadi kypsentämistä. Sähkökatkon aikana ruokaa voi valmistaa myös retkikeittimen tai grillin avulla. Sähkön ollessa poikki kannattaa välttää jääkaapin ja pakastimen turhaa aukomista, jotta elintarvikkeet eivät lämpene. Jos sähkökatko pitkittyy, kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita voi siirtää talvella myös ulos hyvin suojattuna.

Sähkökatkojen aikana myös vesijohtoverkoston paine laskee ja veden tulo lakkaa. Kannattaa siis hankkia kotiin astioita, joihin vettä voi varastoida. Wc:n käyttöä ja veden laskemista viemäriin on hyvä välttää sähkökatkojen aikana, koska viemäriverkostojen pumppaamot lakkaavat sähkökatkon aikana toimimasta. Hella ja muut kuumenevat sähkölaitteet kannattaa sähkökatkon aikana kytkeä pois päältä, jotta ne eivät käynnistyessään aiheuta vaaratilanteita. Joku valaisimista kannattaa jättää päälle, jotta huomaa sähköjen palaamisen.

Jos sähkökatko kestää pitkään ja kodin lämpötila laskee, kannattaa pukeutua lämpimästi ja siirtyä yhteen huoneeseen. Nukkua tarkenee paremmin siskonpedissä, makuupusseissa tai jopa sisälle pystytetyssä teltassa tai majassa.

Alueellisten sähkökatkojen aikana pankkiautomaatit ja maksupäätteet lakkaavat toimimasta, joten lompakkoon kannattaa varata käteistä. Pidempien sähkökatkojen aikana myöskään netti ja puhelinverkko eivät välttämättä toimi normaalisti, joten kannattaa hankkia paristoilla toimiva radio tiedonsaantia varten.

Sähkökatkoja tapahtuu silloin tällöin vaikka ei olisi sähköpulaakaan, esimerkiksi säistä johtuen. Kotitalouksien kannattaakin huolehtia 72 tunnin kotivarasta poikkeuksellisten tilanteiden varalle.