Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on tiedottanut kahdesta uudesta koronatartunnasta alueellaan. Toinen tartunnoista on todettu Haapajärvellä ja toinen Pyhäjärvellä. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Pyhäjärvellä on pandemian aikana todettu yhteensä 11 tartuntaa, joista kaksi 14 vuorokauden sisällä. (Lähde: THL)