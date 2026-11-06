Kauko Laukkanen pitää yllä katoavaa käsityöammattia

Jenna Qvick

Kylän raitilta löytyy paikka, josta löytyy apu niin rikkoutuneeseen kelloon kuin silmälaseihin vailla sankaa. Kaken kultapajalla ei tyydytä pelkästään myymään koruja, vaan liikkeessä tehdään edelleen myös korjaus- ja valmistustöitä. Yrittäjä Kauko Laukkanen on pitänyt perinteistä kultasepänliikettään vuodesta 1994 lähtien.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

autourheilu, jokamiehenluokka, jokkis, jukka leppisaari, Maansiirto Leppisaari Ky, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyys autourheilu, jokamiehenluokka, jokkis, jukka leppisaari, Maansiirto Leppisaari Ky, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyysYrittäjäkapulaLeppisaari2_Jenna

Yksi mies, monta konetta ja monenlaista työtä

Tilaajille

Yksi mies, monta konetta ja monenlaista työtä

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 13.10.2026 10:47 0

Yrittäjäkapula matkasi tällä kertaa Maansiirto Leppisaari Ky:n Jukka Leppisaarelle. Maanrakennustöiden lisäksi yritys tekee muun muassa lumenaurausta ja putkitöitä. Yrittäjyys on kulkenut Jukan suvussa jo kolmessa sukupolvessa.

ari kulju, Hyvän tuulen yrittäjä, kone- ja rakennuspalvelu a. kulju, maanrakennus, yrittäjä, yritys ari kulju, Hyvän tuulen yrittäjä, kone- ja rakennuspalvelu a. kulju, maanrakennus, yrittäjä, yrityskapula, kulju1

Työt tehdään sovitusti ja joustavasti – Kulju on Hyvän tuulen yrittäjä 

Tilaajille

Työt tehdään sovitusti ja joustavasti – Kulju on Hyvän tuulen yrittäjä 

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 11.8.2026 06:17 0

Pyhäjärven Sanomien yrittäjäkapula jatkaa matkaansa MKA Urakoinnilta kohti Kone- ja Rakennuspalvelu A. Kuljua. Aiemmin kiertävänä muusikkona työskennellyt Ari Kulju perusti oman yrityksen vuonna 2007.   1.

henkilöstövuokraus, Kari Aaltokoski, kuljetus, kuljetuspalvelu, mika aaltokoski, MKA Urakointi oy, nostopalvelu, yrittäjäkapula henkilöstövuokraus, Kari Aaltokoski, kuljetus, kuljetuspalvelu, mika aaltokoski, MKA Urakointi oy, nostopalvelu, yrittäjäkapulayrittäjä kapula JQ-6

Työ ei saa olla tuomio 

Tilaajille

Työ ei saa olla tuomio 

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 23.7.2026 08:00 0

Yrittäjäkapula matkaa seuraavaksi MKA Urakointi Oy:lle. Isä ja poika Kari ja Mika Aaltokoski perustivat yrityksen yhteisen haaveensa toteuttamiseksi. 

hyvinvointi, liikunta, marjut Ruotanen, ohjaaja, personal trainer, pyhäsalmen fysio-Sport, ryhmäliikunta, valmennus, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyys hyvinvointi, liikunta, marjut Ruotanen, ohjaaja, personal trainer, pyhäsalmen fysio-Sport, ryhmäliikunta, valmennus, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyysmarjut, vaaka

Yrittäjä voi suuntautua haluamaansa suuntaan – hyvinvoinnille on aina kysyntää

Tilaajille

Yrittäjä voi suuntautua haluamaansa suuntaan – hyvinvoinnille on aina kysyntää

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 12.1.2026 07:00 0

Pyhäjärven Sanomien yrittäjäkapulan vastaan ottaa tällä kertaa valmennuksen ja ryhmäohjauksen parissa työskentelevä Marjut Ruotanen. Fysio-Sportin perustajiin kuulunut Ruotanen aloitti omalla toiminimellään vuonna 2023.

joni kananen, palokunta, palomies, pelastuslaitos, Pyromen oy, rakennusala, tero syväniemi, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyys joni kananen, palokunta, palomies, pelastuslaitos, Pyromen oy, rakennusala, tero syväniemi, yrittäjä, yrittäjäkapula, yrittäjyysPyromen Joni Kananen ja Tero Syvaniemi SR-3

Kahdesta lumikolasta osakeyhtiöksi – PyroMenin miehet eivät viihdy laakereillaan lepäillen

Tilaajille

Kahdesta lumikolasta osakeyhtiöksi – PyroMenin miehet eivät viihdy laakereillaan lepäillen

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 8.12.2025 12:30 0

Muutama vuosi takaperin palomiehet Joni Kananen ja Tero Syväniemi ajautuivat työvuorossaan vaihtamaan ajatuksia yrittäjyydestä ja siltä istumalta perustettiinkin PyroMen Oy.

Jätä kommentti