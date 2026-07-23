Työ ei saa olla tuomio 

Jenna Qvick

Yrittäjäkapula matkaa seuraavaksi MKA Urakointi Oy:lle. Isä ja poika Kari ja Mika Aaltokoski perustivat yrityksen yhteisen haaveensa toteuttamiseksi. 

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Maatalousyrittäjyyttä kolmannessa polvessa Mäkelän tilalla

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Maatalousyrittäjyyttä kolmannessa polvessa Mäkelän tilalla

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 29.9.2025 15:30 0

Kuusenmäkisellä Mäkelän tilalla on paiskittu töitä jo yli kahdeksan vuosikymmentä.

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Vapaus valita oma polkunsa – Iidalta hoituu työt lomituksesta käännöksiin

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 2.9.2025 09:40 0

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